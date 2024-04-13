內地首次啟動專項行動　查處招生入學掛鈎收費

內地教育部周四（11日）發布通知，將開展2024年義務教育陽光招生專項行動，進一步完善義務教育免試就近和公民同招入學政策、規定、程序、辦法，堅決整治黑箱操作、掐尖招生（即集中招收尖子學生）等現象，嚴肅查處各類跟招生入學掛鈎、關聯的收費行為。據指，這是教育部首次以專項行動的方式，對義務教育招生作出全面系統的工作部署。

是次專項行動嚴格規範中小學招生行為，重點治理7類隱蔽違規招生操作，包括學校是否將社會培訓機構自行組織的各類文化課考試結果、培訓證書以及學科競賽成績、考級證明等作為招生參考或依據；是否收取或變相收取與入學掛鈎、關聯的「捐資助學款、「共建費」等；是否以高額物質獎勵、虛假宣傳、口頭承諾或簽訂錄取承諾書等不正當手段招攬生源。

還有，學校是否自行組織或與社會培訓機構聯合組織以選拔生源為目的的各類測試面試等；是否存在公辦學校與民辦學校混合招生、混合編班行為；是否設立或變相設立重點班、快慢班，以此名義掐尖招生；民辦學校是否違規跨區域招生，以借讀、掛靠等名義變相違規招生並進行亂收費。