公司請85人全是騙子　騙薪團夥涉案逾3500萬人民幣

上海市浦東新區人民檢察院近日辦理一宗特大團夥職業騙薪詐騙案，當中披露一間外地企業來上海開設子公司，招募的85名銷售人員竟然都是職業騙子。騙薪團夥涉案逾3,500萬元（人民幣，下同，約3,862萬港元），178人因詐騙罪被判處有期徒刑。

內媒周五（12日）引述浦東新區檢察院指，法院上月26日對職業騙薪團夥成員陶某某詐騙案公開開庭審理，該團夥過去數年肆無忌憚地瞄準上海眾多中小企業瘋狂實施詐騙，令被害企業不堪其擾，有些企業甚至因此倒閉。另有團夥成員3年內在197間單位任職，獲得工資近200萬元（約220萬港元）。檢察機關認定被害企業逾260間，至今已起訴188人。

檢察機關指，2020年1月至案發，以楊某某等人為代表的職業騙薪群體，通過偽造學歷證書，虛構工作經歷、個人能力入職後，以虛構拜訪客戶紀錄等方式製造自己正在為公司努力工作的假象，以此騙取公司支付的底薪或業務報銷款項。當被害單位發現這些員工未能給公司帶來任何收益、業績一直為零，欲解聘時部分人卻以正在尋找客戶等理由拖延在職時間，以騙取更多薪金。