職校涉逼學生到工廠做無關勞動　日薪低仍剋扣

近日有網民爆料指，雲南新西南技工學校強制學生到工廠實習，每天站着工作11小時，時薪僅約23元（人民幣，下同，約25港元），校方還要抽成，每名學生每日只賺取253元（約274港元）。內媒周五（12日）報道，校方否認上述情況，已報警處理。

爆料人表示，100多名同學被該校強制拉去工廠打螺絲，如果不去，校方就不發畢業證。爆料人又稱，他們學的專業跟打螺絲完全沒關係，工廠向學校開出時薪23元，但到學生手中只有14元（約15港元），學校剋扣9元（約10港元）作為其利潤。惟雲南新西南技工學校空港校區的律師代表校方稱，上述情況不實，校方質疑爆料人並非該校學生，又未出示帶學校公章的轉帳資料，其公開的薪資表格為偽造，該校也沒讓如此多學生實習打螺絲。

據報道，該校學生安排實習的地點為廣東東莞正揚電子廠，該廠行政人員透露，雙方合作接納實習學生已有一段時間，最近才有人反映類似情況。去年1月該校一批學生來上班兩個多月，之後陸續跟工廠理論說工資不對，該行政人員稱校方說給學生發多少錢是學校的事，輪不到廠方來管。