深圳人才房爆質量問題　窗戶破洞漏水成瀑布

廣東省深圳市龍華區大浪片區一個人才安居住房項目，近日傳單位交付後出現窗台破洞、外窗漏水等質量問題，並拖延4個月仍未整改。事件引發網民關注，質疑開發商建「紙紮屋」。深圳市龍華人才安居有限公司回應指，調查證實情況，施工過程不規範是造成大部分問題的主因，截至上月29日已收集質量問題動態整改率為68.2%。

有業主投訴，去年3月購入安居峰景苑一個單位後9個月便收到入伙通知書，比合約約定的交付時間早了7個月。惟業主收樓時發現大量質量問題，有其他已交付的單位內窗台空鼓，踩爛才發現內部用泡沫填充，上面刷了一層水泥，沒有任何支撐，人站上去會直接塌陷。該屋苑更有單位在淋水測試中，窗戶漏水成瀑布，入戶門不按照合約交付，鋼門變成鋼木質門，還有外牆全是直通室內的螺杆洞、未封堵等問題。

龍華人才安居公司周二（9日）向業主提出補償方案，當中包括為建設單位提供兩款符合合約標準的鋼質門供業主選擇，提供每戶1.8萬元人民幣（約1.9萬港元）維修期綜合現金補貼，免收物業管理費兩年，代付日常專項維修資金兩年，免收小區停車費一年，房屋外窗、外牆、防水等保修期延長5年等。