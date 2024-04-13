編造巴黎拾到小學寒假作業　女網紅遭行政處罰

內地女網紅徐某某網名「Thurman貓一杯」早前發布影片，聲稱在法國巴黎拾到兩本內地小學一年級的寒假作業，後來稱已聯絡到失主母親，事件圓滿落幕。浙江省杭州市公安局西湖分局周五（12日）通報，徐女涉嫌傳播網絡謠言，公安機關依法開展調查。

通報稱，近期公安機關接到網民舉報，有自媒體帳號在網絡發布一則「在法國巴黎拾到小學生秦朗丟失的作業本」的影片，涉嫌傳播網絡謠言。經查，為吸粉引流，29歲徐女與30歲男同事薛某共同策劃、編造上述系列影片劇本，網購寒假作業本，用手機自拍、製作影片並散播至多個網絡平台，造成惡劣影響。公安機關已依法對徐女、薛男及二人所在公司作出行政處罰，徐女也發布影片公開道歉，稱事件完全是自己編造，誠懇接受公安機關的處罰。

事件始於2月中，在全網擁有4,000萬粉絲的徐女發影片稱在巴黎街頭有法國人向她轉交內地小學寒假作業，稱是在廁所拾到的，請她幫忙還給失主。話題迅速登上各平台熱搜，不少網民自認是失主的親友。自稱「秦朗舅舅」的網民開直播吸引大量網民觀看，「秦朗舅舅」其後承認擺拍，其帳號被禁，影片下架。江蘇省公安廳日前通報對自稱「秦朗舅舅」的南通市楊姓男子造謠行為作出行政處罰。