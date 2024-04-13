ADHD學童常打同學惹不滿　46家長聯名逼轉校

湖北省武漢市某小學近日有46名學生家長聯名向學校請願，要求讓班上一名學生轉校，原因是他經常打同學。該學生患有注意力缺乏過動異常症症（ADHD）。有特殊教育專家建議，孩子如有該問題，家長應重視並積極尋求專業治療。

涉事學生小明（化名）7歲，今年剛轉校。在不到兩個月內，班上幾乎所有人都投訴被他欺負過。其母王女士（化名）表示，曾帶兒子到醫院檢查，顯示患有ADHD，但醫院沒給其診斷證明或開藥。被小明欺負過的同學家長上周一（1日）決定向學校提出讓小明轉校，否則不讓自己的孩子上學。最後在警方協調下，王女士向此前被打學生的家長簽了一份安全保證書，承諾如小明再有毆打、辱罵、恐嚇等傷害全班同學的行為，就主動讓他轉校。

武漢市有特殊教育學校的老師向內媒表示，對於一般的ADHD患兒，他們不建議其離開普通小學。成都市武侯區特殊教育資源中心副主任蔡曉莉指出，對有ADHD或狂躁症的孩子來說，遠遠沒有達到去特殊教育學校的標準，但在普通學校又容易出現一些出格行為，因此建議家長重視孩子心理問題，積極尋找專業心理機構治療。學校老師和家長也應接受專門培訓與學習，了解如何與這類孩子交流，對症下藥。