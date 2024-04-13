菲前總統曾向華承諾　維持南海現狀免開戰

菲律賓前總統杜特爾特周四（11日）承認於2016年訪問中國時，曾與中國領導人達成口頭上的「君子協定」，同意維持南海現狀。他當時表明菲律賓會在部分南海水域鑽探石油，但中方指不能這樣做，會有麻煩，他認為所謂麻煩是指中國會開戰。

杜特爾特憶述當年與中國領導人的對話，他指二人同意維持南海現狀，不在南海進行武裝巡邏及建設工程、停止向仁愛礁的菲律賓坐灘軍艦馬德雷山號補給，避免兩國主權爭議升級，這樣菲律賓就不會惹上任何麻煩，「這是我記得的，我甚至不知道仁愛礁」。他說上述是口頭協定，他在任期間與中國只有貿易需要明文協議，其他都不需要。

杜特爾特強調沒有向中方讓步，保證如果這是一份君子協定，它將永遠是一份維護南海和平的協議。他承認可能存在對南海的控制權交換，但實際上是領土性質的，不涉及中國對菲律賓專屬經濟區的侵犯，現今在菲律賓，除了最高法院、總統、國會之外，沒有人可以在領土問題上做出任何讓步。杜特爾特指出，他當時認為菲律賓無法承受與北京的戰爭，與中國領導人對話後知道菲律賓不能冒險加劇與中國的緊張關係。杜特爾特透露自己曾向中國領導人表明會堅持在南海開採石油，對方則稱「恐怕你不能這樣做，因為這意味着麻煩」，杜特爾特的理解是如果菲方堅持就會有麻煩，中國就會陷入戰爭。

菲律賓現任總統小馬可斯周三（10日）表示，對杜特爾特與中國就南海問題達成君子協定的傳聞感到震驚，正與杜特爾特政府的前官員接觸，尋求解釋。