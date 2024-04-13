王文濤訪意大利　批歐盟保護主義

中國商務部部長王文濤周五（12日）在意大利維羅納出席商業對話論壇，他呼籲兩國工商界人士共同反對貿易保護主義，堅持開放合作，實現中歐綠色產業融合發展。

王文濤表示，當前全球經濟發展面臨諸多挑戰，特別是綠色低碳轉型正處在關鍵階段。歐盟委員會近期採取一系列針對中國電動汽車、太陽能電池板、渦輪風機等優質綠色產品的消極動作，一邊高舉綠色發展的大旗，一邊卻揮舞保護主義的大棒，是典型的自相矛盾和雙重標準。歐盟的做法既會阻礙全球綠色轉型，也會挫傷中歐投資合作信心，更會動搖雙邊經貿互信的基礎。他希望中國和意大利企業家發揮工商界力量，共同反對單邊主義、保護主義，堅持開放合作，抵制脫鈎斷鏈，實現融合發展，共同維護全球產供鏈穩定。

出場的意大利外長塔亞尼指，意大利期待與中方不斷加強溝通，推動經貿合作向前發展。中國市場對意大利企業來說是巨大機遇，意方也歡迎中國企業擴大對意投資，為意大利帶來更多就業，為經濟增添更多競爭性與活力。他期待進一步推動意大利特色農食產品與農業機械對華出口，加強兩國新能源和中小企業合作，增開威尼斯與中國城市直航航班。