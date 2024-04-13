華竊尖端技術　謀建新體系取代美地位

美國國家反情報與安全中心主任凱西（Mike Casey）周五（12日）形容，美國正受更多外國間諜行動、網絡攻擊和經濟間諜活動針對，規模令人深刻且恐懼，最主要威脅來自中國和俄羅斯。中國希望取代美國建立新國際規則體系，野心和規模引人注目，而俄羅斯則較為傳統，目標竊取政府機密、軍事機密。

凱西指出，中國研究美國歷史後相信，美國的成就部分源於制訂二戰後世界體系及管理規則，所以目標在關鍵技術上取代美國，建立新國際規則體系，中方正不遺餘力地竊取美國的商業機密、尖端研究、技術及知識產權。他形容中國威脅較5年前發生了根本性的變化，過往美國企業和大學會質疑中國威脅是否存在，如今的問題是如何應對。

美國政府於2018年驅逐60名被認定為情報人員的俄羅斯外交官，被問及俄羅斯是否已經重建在美國的情報活動時，凱西表示認同。另外，前美國駐玻利維亞大使羅查（Victor Manuel Rocha）去年被捕，涉嫌為古巴從事間諜活動，凱西認為仍不知道實際損失，情報界會認真研究外洩內容。