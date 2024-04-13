台中學生遭割頸致死案　2未成年被告羈押禁見

台灣新北市一名中學生去年底與鄰班男生發生爭執，持彈弓刀割向後者頸部致其死亡，行兇的中學生與涉嫌教唆的「契妹」周五（12日）被移送新北地檢署，均涉殺人罪遭聲押禁見獲准。被害男生父親同晚發聲明，支持修法讓未成年犯人的家長負連帶刑責。

新北地方法院周五表示，被告少年當日下午開庭時，坦承持刀斬刺被害人致死之事實，涉犯殺人罪嫌疑重大。由於少年所犯為最輕判囚5年以上的重罪，且衡量重罪常伴有逃亡之高度可能；且少年與同案被告關係友好密切，有協助串證之虞。法院認為少年有羈押及禁止接見通訊之必要，裁定准予羈押。考慮少年年僅15歲，准其與部分親人和輔導人員接見。至於另一被告少女經訊問，雖否認有共同殺人犯嫌，但依相關事證，足認其共同犯殺人罪嫌疑重大，有相當理由認為有逃亡和串證之虞，因此同樣裁定羈押，准與部分親人和輔導人員接見。

法院裁定羈押兩名被告後，被害學生的父親周五發聲明表示，案發至今，他的心情依然悲痛。他指兩名被告只想脫罪，已無教化之可能，希望二人都得到應有的懲罰。他同時呼籲大眾支持修法，包括涉及刑事案囚5年以上刑期的未成年人，不應受少年事件處理法保護，應適用刑法；未滿18歲若犯刑事案件，家長亦需要承擔相應的刑責。