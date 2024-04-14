華為新款手提電腦用英特爾晶片　美議員怒斥華府禁令形同虛設

中國電訊設備製造商華為日前推出了首款人工智能（AI）手提電腦MateBook X Pro，搭載英特爾（Intel）AI晶片酷睿Ultra 9處理器，引起關注。英媒上周六（13日）報道指，美國議員大為震驚，質疑華府對華為的禁令形同虛設。對此，美國商務部未有回應。

報道指，華為新推出的手提電腦搭載英特爾新款AI晶片處理器，令美國議員感到震驚和憤怒，認為此表明了美國商務部向華為出口這種晶片時開綠燈。美國眾議院中美戰略競爭委員會主席加拉格爾（Mike Gallagher）上周五（12日）表示，不知美國商務部為何繼續允許向華為輸送美國技術。美國眾議院外交關係委員會主席麥考爾（Michael McCaul）亦表示，兩年前被當局告知對華為的許可將停止，但目前看來政策似乎沒有改變；強調必須暫停對華為的出口許可。

報道又引述消息指，華為使用的英特爾晶片，是在先前獲批的許可證下輸出，未有受到拜登政府最新的AI晶片出口管制影響。華為在2019年因違反與伊朗相關的制裁規定，被美國列入出口管制名單，美國供應商向華為出貨前，必須先取得美國政府許可。美國前總統特朗普政府2020年向英特爾發放許可證，允許向華為供應用於手提電腦的中央處理器，相關許可將於今年稍後到期。早於2020年，華為發表的MateBook X同樣使用英特爾的處理器。