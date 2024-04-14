新兵入伍2天竟翻牆逃脫　今自行返營受查

台灣今年1月起把義務役由4個月恢復至1年，惟高雄陸軍八軍團203旅上周四（11日）傳出一名僅入伍2日的劉姓新兵晚上翻牆逃離軍營，由外頭接應車輛載走。陸軍第八軍團指揮部周日（14日）證實，劉兵於當日上午自行返營，後續完成行政調查後，將函送憲兵隊依法究辦。

報道指，陸軍八軍團203旅第2營上月9日接訓一年期義務役2229梯；上周四晚6時30分安排新兵至中山室聽取招募宣導，2小時後再讓新兵分流至各招募員處，繼續聽取招募宣導。詎料晚上9時幹部宣布集合，發現一名劉姓二兵突然消失。單位隨即派遣幹部搜遍營區，並同步聯繫劉兵父親協尋。

據稱，劉兵入營時做完心理調查量表後，早被軍方列為重點關照人員，原擬於入營3日後，也就是12日約談劉兵，豈料劉兵在此之前就擅自離營。據悉，劉姓二兵隸屬第2營，周圍正在施工，對外只剩鐵柵欄擋着，防護力薄弱，劉兵或趁空檔翻牆出營。有消息更指出，軍方調閱閉路電視後，發現劉兵翻牆出營後立即被車輛接走，顯示劉兵計劃或已事先擬定。

陸軍第八軍團指揮部周日表示，劉兵在上月9日至203旅報到入伍後，上周四晚即不假離營，單位依規定於上周五發布離營通報，劉兵最終於周日上午自行返營。第八軍團強調，恪遵軍紀要求是軍人的職責本務，義務役役男入伍當日即實施軍法紀教育，灌輸其守法重紀觀念。對於劉兵行為，將依「刑懲併行」原則，核予重懲，並持恒落實官兵教育工作，確維紀律。

台灣國防部統計，近5年（2019年至2023年）軍事機關移送偵辦之軍人逃亡案件合共48宗，與2009至2013年1年以上義務役軍人逃亡案件數338件，相差7倍。據台灣《陸海空軍刑法》規定，若無故離去或不就職役6日以上，將處3年以下有期徒刑。