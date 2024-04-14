狗隻撲出致鄰居摔傷脊椎　飼主賠逾100萬新台幣

台灣一名吳姓男子在住處附近自家農園養狗，不料2020年5月某日下午，徐姓男鄰居途經農園時，1隻黑狗突然從農園柵欄衝出及撲向徐男，致後者受驚摔倒在地，頭部及頸椎有外傷、第2至第2節脊髓也有損傷。事後徐男提告求償醫療、不能工作之損失、精神慰撫金等，共計逾100萬元（新台幣，下同，約24.2萬港元）。

徐男主張，他因頸椎椎間盤整形手術治療後，住院10天期間須全日看護，每日以2,200元（約533港元）計算，看護費用合計2.2萬元（約5,333港元）。經兩次住院及一次手術治療，支出醫療費用共14.6萬元（約3.5萬港元），扣除自費病房費用後，要求賠償12.6萬（約3萬港元）。徐男因受傷手術出院後需休養1個月，合計81天不能工作，共計7.1萬元（約1.7萬港元）的不能工作損失。

另外，徐男指受傷後雙手乏力僅能輕便工作，他的勞動能力減損比例為16%，到他年滿65歲為止，依霍夫曼式計算法扣除中間利息，核計金額為28.8萬元（約6.9萬港元）。徐男另稱他原本生活足以自理，並能憑自身勞動賺取薪資，但受傷後日常生活完成變調，吳男經濟條件甚佳，迄今未曾賠償，造成他身心受極大打擊，故請求慰撫金50萬元（約12萬港元）。

吳男辯稱，涉事黑狗並非他所飼養，是無人飼養的野狗，他的農田並無圍籬，常有野狗進出，當時是因他家中母狗正值發情期，那隻黑狗才會跑向吳男住處。而且，他飼養的狗都有用項圈鐵鏈限制活動範圍，那隻黑狗並未繫上項圈鐵鏈，而且體形較為壯胖，而他所飼養的體形都較為瘦壯，顯然他的狗與那隻傷人的黑狗，並非是同一隻。法院審理，吳男刑事部分，一審被判犯過失傷害罪，處拘役50日，可易科罰金。吳男不服，提起上訴遭到駁回，全案定讞。