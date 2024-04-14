推進整治形式主義為基層減負　各省一把手提出要求

內媒周日（14日）報道，今年4月以來，全國多個省份大力推進整治形式主義為基層減負，多名省級黨委「一把手」對此項工作提出要求。其中，黑龍江省委書記許勤上周五（12日）主持召開省委常委會會議時指出，要堅持以上率下，嚴守紀律規定、轉變工作作風、提升工作質效，讓基層和群眾對整治成果可感可及。

許勤指出，要加強組織領導，各級黨委（黨組）要扛牢主體責任，各級專項工作機制及辦公室要強化統籌協調，各成員單位要堅持同題共答，形成整治形式主義為基層減負工作合力。當日，許勤還深入黑龍江省直部門、街道、企業調研黨紀學習教育、為基層減負、能力作風建設、整治群眾身邊不正之風和腐敗問題等工作。

報道稱，在哈爾濱市榮市街道辦事處，許勤詳細了解基層黨建、社區治理、服務群眾等工作，詢問街道社區收文參會、迎檢迎考、統計報表等情況。他指出，上面千條線，基層一根針，各級各部門要堅決糾治文山會海、過度留痕、層層加碼、任意攤派等突出問題，切實為基層減負松綁，讓基層幹部騰出更多時間精力為群眾辦實事、解難題。此前，遼寧、貴州、雲南、新疆、吉林等省份也分別就整治形式主義為基層減負工作召開會議。