醉漢闖校與學生衝突致腦疝　涉事男生遭刑拘

內媒周日（14日）報道，山東濟南電子機械工程學校上月31日晚發生一宗校外人員與學生間的衝突事件。3名醉酒漢假裝外賣員戲弄一名女同學，雙方發生口角，隨後3名醉酒漢闖入學校，其中一名醉酒男掐住男同學小超（化名）的頸，小超揮拳反擊後該醉酒男子倒地，送院診斷為腦疝；小超因涉嫌故意傷害罪被刑事拘留。

小超父親向內媒記者表示，事發後看了現場監控視頻，上月31日晚8時左右，一名校內女生拿外賣時遭到校外3名醉酒男子挑釁。當晚，小超與另外兩名男同學在校園內檢查禁止學生訂外賣的情況，當3人行至校園柵欄處，碰到校外3名醉酒男子，隔着柵欄對一位校內拿外賣的女生語言尋釁。小超了解事件後，與3名醉酒男發生口角。之後，3名醉酒男強行闖進校園，其中一名男子上前掐住小超脖子。小超感到呼吸窒息，揮拳反擊，把男子打倒在地。男子倒地瞬間，頭部撞到在地。該醉酒男子目前在醫院救治，診斷為腦疝。

兩位知情人士表示，當晚9時左右，雙方簽署了諒解書。雙方各派一名代表簽署，校內3名同學一方由小超簽署，對方也是一個人簽的字。警察問了小超（能否代表其他二人），他說可以代表。「當時警方判定為互毆，對方表示不想惹事，學生也表示不想惹事，雙方就簽了諒解書」。不過今1日，小超父親收到了警方的拘留通知書。該通知書顯示，小超因涉嫌故意傷害罪，被警方刑事拘留。

此外，派出所讓小超父親簽認罪認罰證明書，但他拒絕，稱：「讓我簽字，定的罪名說我孩子故意傷害。這個罪名就不對，我沒給簽。他（醉酒男子）衝進學校裏面，並且是他先動手打的我孩子。不是咱孩子把他打成這樣了，他喝酒了摔倒磕的。我認為是正當防衞。」針對此事，記者電話採訪了濟南市公安局高新技術開發區分局，其工作人員表示：「案件正在偵查中，不方便對外透露辦理情況。」