國安部公布案例　破非法搜集稀土領域秘密案

內媒周日（14日）報道，國家安全機關日前破獲一宗境外某有色金屬公司非法搜集竊取稀土領域國家秘密案，對涉案人員依法採取強制措施。

成某原是內地某稀土公司副總經理，工作中可以接觸到國家稀土行業內部信息。在日常商業往來中，成某結識了境外某有色金屬公司上海子公司員工葉某某。在某次稀土收儲招標會議結束後，葉某某試探性地向成某索要招標會中標情況，沒有遭到成某拒絕。

此後，在所供職境外公司外籍員工指揮下，葉某某以提供金錢報酬為誘餌，多次私下向成某索要稀土收儲明細、指令性計劃等信息。身為稀土行業涉密人員的成某，在明知相關信息涉及國家秘密，禁止向外提供的情況下，仍將其在工作中掌握的稀土收儲品類、數量、價格等信息提供給葉某某，並多次收取對方給予的巨額報酬。

經國家保密部門鑒定，成某向境外提供的內容涉及7項機密級國家秘密。2023年11月，江西省南昌市中級人民法院以「為境外收買、非法提供國家秘密罪」，判葉某某有期徒刑11年，剝奪政治權利2年，沒收個人財產人民幣50萬元（人民幣，下同，約54萬港元）；以「為境外非法提供國家秘密罪、受賄罪」，判成某有期徒刑11年6個月，剝奪政治權利2年，沒收個人財產人民幣90萬元（約97萬港元）、罰金10萬元（約10.8萬港元）。