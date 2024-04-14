砂卡礑失蹤星洲夫妻不知所終　山泥傾瀉致搜救暫停

台灣花蓮於本月3日發生強烈地震後，仍有人員失聯至今未尋回，其中到太魯閣遊玩的新加坡夫妻2人仍不知所終，搜救隊上周六（13日）在砂卡礑步道搜救時遇大面積山泥傾瀉，提早暫停搜救。花蓮縣消防局周日（14日）表示，即日起暫停搜救行動，待內部無危險之虞且有明確新事證發現後，再啟動搜救行動。

花蓮特搜大隊的搜救人員上周六搜索1.8公里到2.4公里之間的位置，因地震後地貌改變、地質脆弱，搜救人員在大水管處附近，突遇山泥傾瀉，他們見狀跳入溪水逃生，幸好全員安全撤離。花蓮縣消防局周日指出，近日因餘震不斷發生，砂卡礑步道內仍有多處土石陸續崩塌掉落，為顧及搜救人員生命安全，目前災區不適宜進入搜尋，也與家屬協議後同意即日起暫停搜救行動。

另嘉義地區近兩天持續受地震搖晃，中央氣象署地震測報中心周日表示，主要受早前花蓮強震造成的應力調整，影響台灣西部地區地層的破碎帶或盲斷層，能量釋放所致。以嘉義布袋中心半徑10公里為例，從本月起已統計21宗有感地震，該中心提醒未來一到兩周仍可能有黎克特制3至4級的地震。地震中心統計數據亦顯示，花蓮強震後，當地至今已累積878宗地震。