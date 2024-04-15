集體解僱逾40護士　醫院解釋合約到期

內蒙古呼和浩特市口腔醫院近日有逾40名護士突然被集體解僱，有護士投訴院方未與他們簽署合約和交保險，最終被無緣無故辭退，希望向對方討要說法。院方上周六（13日）回應稱，醫院與相關員工的勞務合約已到期，屬於正常解除勞務關係。目前已有22人向呼和浩特市勞動仲裁院提出仲裁申請，將於本月30日和5月7日開庭審理。

事件被爆出後，其中一名被解僱的醫院護士王娟（化名）表示，自2020年3月入職後負責護理工作，月薪約3,000元人民幣（約3,249港元），匯款的銀行帳戶是呼和浩特市口腔醫院。惟多名護士隨後接到院方通知，需與某物業公司簽離職表，參加考試後再與院方簽署短期3個月的正式勞務合約。今年年初，隨着兩份短期合約到期後，王娟等人先後被迫離職。他們認為僱主違法解除或終止勞動合約，要求對方支付經濟補償金。

院方上周六表示，上述護士均是院方通過勞務派遣用工方式，與內蒙古麗都物業服務有限公司簽訂勞務派遣合約，由對方派遣勞務人員給醫院，相關員工應由該公司發放工資和辦理各項有關保險福利待遇等。截至去年12月31日，醫院與上述人員分兩次簽訂的短期勞務用工合約已到期，遂解除勞務關係，而醫院此種用工形式符合相關法律法規的規定。院方強調會配合相關法定程序，盡快解決相關問題，維護上述人員的合法權益。