北京餐飲店燃氣爆炸致1死16傷 員工擅改燃氣管所為

北京市通州區梨園鎮一間餐飲店去年10月發生燃氣爆炸，造成一死16傷，及約367萬元（人民幣，下同，約404萬港元）直接經濟損失。北京市應急管理局上周五（12日）發布事故調查報告，認定是次燃氣爆炸為一般安全責任事故。

內媒上周六（13日）報道，楊傑負責為事發餐飲店將燃氣主管道分接至店內灶具，他未按北京市燃氣集團要求派發工單、流轉北京燃用戶服務有限公司進行施工，而是另安排張明超進行燃氣改造施工。張明超冒用北京蔚燃氣工程有限公司名義，與餐飲店簽訂天然氣工程改造合約，總值總價款4萬元（約4.4萬港元），並於去年10月9日到餐飲店通氣，引發燃氣爆炸。

經查，張明超在餐飲店廚房內拆除天然氣管道盲板後，違規放散管道內氣體，造成天然氣持續泄漏，擴散相鄰門店等區域。天然氣與空氣混合達到爆炸極限濃度，在廚房內遇電氣火花發生爆炸。楊傑及張明超涉嫌重大責任事故，已於去年11月10日被警方採取刑事強制措施。

北京市應急管理局建議，對北京市燃氣集團副總經理曹軍予以批評教育，責令其作出書面檢查，以及對北京市燃氣集團三分公司黨委書記、副總經理、戶內一所所長等多人予以黨內警告、誡勉、政務警告等處分。