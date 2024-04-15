社科基金青年項目　女性申請年齡放寬至40歲

全國哲學社會科學工作辦公室近日發布《2024年國家社會科學基金年度項目申報問答》介紹，當中指出，青年項目放寬女性申請人年齡要求至40周歲，對男性申請人不超過35周歲的年齡要求不變。

本次受理申報的國家社會科學基金年度項目，包括一般項目、重點項目、青年項目和西部項目。其中青年項目旨在加強對青年人才的扶持和培養，發揮青年學者優勢，推進知識創新、理論創新、方法創新和應用創新。男性申請人年齡不超過35周歲（1989年5月19日後出生），女性申請人年齡不超過40周歲（1984年5月19日後出生），不論是否具有副高級以上（含）專業技術職稱（職務）或博士學位，均可申報青年項目。

有官媒去年報道提到，從拿到博士學位，到教學、科研、發表論文，一個女性學者在職業階梯上「最難熬的10年」往往是她們的最佳生育年齡。研究員張琴曾經在一場科研工作會議上聽到這樣一個建議，希望女性申請國家社科基金青年項目的年齡線可以適當放寬，男性保持不變。2023年全國兩會期間，全國人大代表董月琳也提出建議，在各類項目研究、課題申請和人才項目中，適當放寬女性科技工作者的年齡限制，切實幫助女性生育後重返科研陣地，莫讓年齡成為發揮女性科技工作者科技創新力量的壁壘。