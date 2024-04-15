重慶市委書記晤德總理　願深化多領域合作

德國總理紹爾茨周一（15日）進入訪華行程第二日，將從重慶轉到上海，參觀一間德國塑膠公司的廠房，與德企高層會談，並在一所大學發表演講。紹爾茨周日（14日）與重慶市委書記袁家軍、市長胡衡華會面。袁家軍指，重慶正加速數碼建設，持續提升超大城市治理現代化水準，中方願以紹爾茨今次訪問為契機，深化雙方物流、產業、文化等領域合作，為中德關係發展貢獻重慶力量。

紹爾茨表示，重慶現代化建設趨勢良好，營商環境優越，給德方留下深刻印象，德方願繼續深化與重慶的友好交往，持續加強在經貿物流、技術創新、新能源、醫藥化工等各領域務實合作，推動雙方合作邁向新台階。袁家軍亦會見隨同紹爾茨訪華的德國經濟代表團，西門子、寶馬、平治等11間德企高層出席，指重慶經濟社會發展態勢良好，市場空間廣闊，願立足與重慶良好合作基礎，加大在當地投資和項目布局。

袁家軍回應指，期待廣大德企以此訪為重要起點，到重慶投資興業，深入推動數碼經濟、汽車產業、先進材料、智能製造、新能源等領域務實合作，強調重慶將持續打造市場化、法治化、國際化一流營商環境，全力做好服務保障。