曾在港接受外國間諜培訓　內地科研人員出賣機密被判死

周一（15日）是全民國家安全教育日，國家安全部周日（14日）起推出重磅專題《創新引領·國安礪劍》並公布多宗案例。其中一名中國涉密科研單位人員因在單位改革末位淘汰中被通知待崗，認為領導在排擠自己，出於怨恨心理決定出賣自己掌握的核心機密，以報復單位，同時攫取巨額利益。該人最終於2016年5月被執行死刑。

某國間諜情報機關公開網站某天收到來自中國的投靠訊息，還有一段短波密碼，迅速確認該密碼確實是中國軍隊使用的高級密碼。投靠者是中國某涉密科研單位的工作人員黃宇，用國家機密情報作「投名狀」，被外國間諜情報機關接納。他在香港、泰國曼谷接受外國間諜培訓後，開始出賣自己在單位工作期間非法留存的核心機密，更欺騙在同一單位工作的妻子複製涉密材料以換取更多報酬，令中國黨政機關、軍隊和金融、電訊行業有關保密通訊、訊息安全的機密落入外方手中。國家安全機關其後對黃宇採取刑事強制措施，查明他出賣的涉密文件資料，包括眾多保密通訊設備系統的設計思路、技術參數、秘密算法、源程序、源代碼等核心機密，數量巨大。

國安部公布的案例還包括境外間諜情報機關竊取中國稻種及製種技術、境外間諜機構非法搜集中國氣像數據、境外駐華機構僱員阻礙國家安全機關執法等。其他還有公民舉報的案例，如民眾舉報可疑人員偷拍軍事目標、漁民捕獲海上竊密裝置、群眾舉報境外諮詢機構搜集敏感訊息等。