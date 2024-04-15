存消防隱患　深圳東門町美食廣場違建遭強拆

廣東省深圳市東門町美食廣場是不少北上港人尋找美食的地方，但該美食廣場近日因被指涉違法建築，且有消防安全隱患，已遭強制圍封清拆。羅湖區有關部門正加速改造東門步行街，将打造活力時尚消費街區，升級改造成新的「打卡地」。

東門町美食廣場上周三（10日）已在顯著位置，設置依法強制拆除違建的大型通告牌及懸掛條幅。羅湖區規劃土地監察局相關負責人表示，該廣場屬違建且存重大安全隐患，為保障民眾生命財產安全，即日起進入強制拆除階段。此處的建築面積約4,800平方米，經執法部門立案查明，至今尚未取得建築工程規劃許可證，又擅自改作商業用途。

上述負責人表示，美食廣場原本的消防通道因廣場違建，導致闊度和高度均不足4米，無法作為消防車道使用，建築防火間距不足。當局近年多次收到群眾投訴及上級部門轉來舉報線索，但因廣場負責人未根據執法部門要求清拆，遂啟動強拆程序。自去年起，當局已給予原有商戶自行撤離的時間，物業出租方上周三發布通知，在5至10日內陸續向商戶交還押金，將協助調換舖位等。