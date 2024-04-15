3非洲選手衝線前疑放水　何杰北京半馬奪冠惹爭議

北京半程馬拉松比賽周日（14日）上午舉行，中國男子馬拉松紀錄保持者何杰以1小時03分44秒奪冠，是他首奪半馬比賽冠軍，3名來自非洲的選手以1秒之差並列亞軍。但賽事爆出造假爭議，在終點線前出現原本領先的3名非洲選手明顯「護送」何杰的畫面。主辦單位北京市體育局回應指，肯定會處理相關問題。

今次是何杰第一次參加正式的半馬比賽，轉播鏡頭顯示在最後幾百米，何杰原本落後，3名非洲選手突然放慢腳步，有人做出回頭看、擺手等疑似「放水」動作，後來何杰完成反超，最終以一秒優勢奪冠。有網民質疑，非洲選手的表現更像是領跑的配速員，何杰疑獲「保送」，猜測他奪冠是有內定計劃。由於3名非洲選手和何杰身穿同一贊助商品牌服飾，也有人猜測其中會不會有贊助商授意。

何杰賽後表示自己滿意成績，雖然賽前一度想過要衝擊半馬全國紀錄，但最終由於身體狀態並非最佳，能順利完賽已經比較滿意，將全力備戰巴黎奧運會。他上月剛在無錫馬拉松中，以2小時06分57秒打破全國紀錄。北京市體育局值班工作人員回應內媒稱，已收到12345市民熱線途徑的反饋造假爭議，後續肯定會有工作人員處理。賽事各方則暫時未公開回應。