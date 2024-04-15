華產能過剩　耶倫：不排除任何回應選項

美國財長耶倫日前訪問中國，重點溝通中國電動汽車、太陽能電池板和其他清潔能源產品產能過剩的問題。耶倫周日（14日）接受美媒訪問時重申，所有應對的選項都在桌上，暗示不排除上調華貨關稅。

主持人提到拜登政府保留了特朗普政府時期的對華懲罰性關稅，又對中國實施出口管制、晶片限制，原來亦已對中國電動車開徵關稅，好奇耶倫對中國是否仍有手段可用，她有否以調高關稅來要求中方改變貿易行為。耶倫指出，美方憂慮擔心中國一些產能嚴重過剩領域的出口，可能導致進入美國市場的商品激增，她不會排除任何可能的回應選項，但美方希望負責任地管控美中關係，美方向中國政府最高層非常清晰表達疑慮，並試圖進行聯合討論從而避免誤解。針對產能過剩和特定生產領域，美中同意就國內和全球經濟平衡增長展開密集交流，她向中方官員表明這不只是美國，其他國家亦有同樣的擔憂，所以想真誠地討論。

談到中俄關係，耶倫透露自己與中方最高層會面時清晰表明，美國不會容忍中國的銀行或企業違反制裁令支援俄羅斯對烏克蘭的戰事，這會有後果。她認為中方知悉美方疑慮，會非常小心考慮。