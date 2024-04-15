花蓮強震3罹難孩童遺體腐爛嚴重　母女死前緊抱

台灣花蓮自本月3日發生強烈地震後，至今已有約890次餘震，周一（15日）上午7時許發生黎克特制4級地震，震源深度12.4公里。花蓮強震已造成17人死亡，一對新加坡籍夫婦仍失蹤。新北市游姓一家5口到花蓮太魯閣砂卡當步道遊玩時遇難，搜救人員找回遺體，3名孩童遺體腐爛情況較嚴重，8名修復師直言於心不忍。

遺體修復師周日（14日）抵達花蓮殯儀館，準備為罹難的游家5人和蕭姓司機進行遺容修復工作。母女遺體挖出時緊緊抱在一起，畫面令人動容。衷心聯盟召集人顏維勳表示，由於游家孩童的遺體被搜救人員挖出時四肢斷裂，遺體腐敗程度嚴重，修復有難度，估計需時4到5天。其中年紀最小的孩子身體非常捲曲，呈現的狀態似是小孩子在媽媽懷中。

花蓮強震令數十幢房屋變成危樓，逾千住戶需另覓住所，空中大學壽豐校區雖有大樓受損，但在安全情況下將其他校舍提供安置災民使用，助渡過難關。校長許立一表示，部分校舍如宿舍大樓有超過260間房間，亦有大樓配備餐飲設施、運動器材等，能善加利用，而6公頃操場也可作為災民組合屋建置場地。這些建築物經過1至2個月初步修繕、設備檢修及裝設熱水系統、冷氣設備後，將可容納花蓮100多戶、約700名災民或學生。