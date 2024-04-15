廣東跨境電商中歐班列　首次實現每周開行

廣東跨境電商班列首次實現周班開行，上周六（13日）一列跨境電商中歐班列從廣州國際港起航，主要運載包括珠三角地區企業生產的小家電、服裝箱袋、日常用品和玩具等貨物，貨重約672噸，貨值逾4,120萬元（人民幣，下同，約4,459萬港元）。

該班列由廣東廣物國際物流投資發展有限公司組織發運，將途經霍爾果斯口岸出境，約17天後抵達波蘭馬拉舍維奇，隨即分撥貨物發往德國、意大利、西班牙等多個歐洲國家。該公司表示，今年加強去往歐洲跨境電商班列營運，在廣東省內率先實現周班開行，每逢周六發車，解決企業在華南地區發運跨境電商貨物班列班期和時效不穩定的痛點；貨物就近在廣州集結，亦減少跨境電商企業流通環節和成本。公司負責人表示，將繼續推動廣東中歐班列高質量發展，協助粵港澳大灣區深度融入國內國際雙循環發展格局。

另外，中國國家鐵路集團有限公司周日（14日）公布，今年一季度中歐班列累計開行4,541列，發送49.3萬個標準箱貨物，同比分別增長9%、10%。截至上月底，中歐班列已累計開行逾8.7萬列，通達歐洲25個國家222個城市。