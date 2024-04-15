入侵數據庫控制18萬個監控鏡頭　黑客判囚5年

北京市朝陽區人民法院發布《網絡犯罪案件審判白皮書》，通報該院近5年審結的網絡犯罪案件。內地一名黑客在2018年入侵某品牌監控鏡頭的數據庫，控制約18萬個分布在中國及其他國家的監控鏡頭，並向付費的網民提供實時監控畫面，以滿足窺私慾。該黑客最終因犯非法控制計算機訊息系統罪，被判囚5年。

伺服器ECS鏡像檔顯示，巫某某控制大批監控鏡頭，涉及場所包括醫院、家庭、安養院、實驗室等，並通過網絡宣傳足不出戶看世界，向客戶收取68元至668元（人民幣，下同，約74至732港元）的會員費，提供實時閉路電視畫面，總獲利逾80萬元（約88萬港元）。有用戶表示，被社交平台相關廣告吸引，以滿足偷窺慾和好奇心，巫某某更建立社交群組，分享相關閉路電視畫面。

朝陽法院審理認為，巫某某非法控制他人電腦資訊系統，情節特別嚴重，除判囚外，另罰款10萬元（約11萬港元）和追繳其違法所得。法官表示，巫某某所為侵犯公民私隱權，該案中的閉路電視鏡頭採集實時影像和聲音，經加工儲存後遠程傳送到終端上，用手機或電腦可直接觀看攝像內容，故亦認定為計算機訊息系統。