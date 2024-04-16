偕丈夫及兩幼女自殺3死　生還女子二審維持判死

山東省濰坊市一名女子2020年和丈夫攜兩名8歲的雙胞胎女兒一起服藥自殺，詎料女子幸存，丈夫及女兒卻身亡。雙方的親人其後互相指摘，都認為對方要為此案負責。內媒周一（15日）報道，潍坊市中級人民法院前年1月一審判處該女子死刑，案經上訴後，山東省高級人民法院去年12月作出維持死刑的第二判決。

孫樂姝和丈夫孫振濤早年結婚後，因經濟狀況日漸窘迫，遂動起自殺的念頭。經醫院搶救，孫樂姝其後脫離生命危險，並接受警方調查，她承認自己買藥、餵孩子服藥的所有事實，指她和丈夫婚後漸生嫌隙，最後不堪經濟壓力，又怕女兒在世受人冷眼，因此夫妻相約攜女自殺。山東高院在二審判決中認定，被告孫樂姝消極厭世，故意非法剝奪兩名親生女兒的生命，並為丈夫提供自殺的藥物，致3人死亡，罪行極其嚴重，因此維持死刑判決。

為擺脫死刑，孫樂姝一審時一度翻供。她在二審最後陳述階段為翻供解釋，稱自己在內心深處承認所犯的罪，一直以來卻拒絕承認自己的錯誤，不願相信也不敢面對因為自己過失造成女兒死亡，一直用自己編造的謊言來麻痹自己。孫樂姝家屬上月收到判決書，案卷資料之後報請最高法院進行死刑覆核。