涉偷竊女警自殺　疑遭前警大校長家屬檢舉

台南麻豆警分局官田分駐所31歲梁姓女警在中央警察大學就讀期間，因涉及偷竊遭勒令退學，上月開槍自殺。台媒周一（15日）引述消息報道，校方針對梁女涉偷竊舉行督訓會議時，有人強勢主導，並未讓在場代表充分發言的前提下，強行對梁女執行退學處分。檢舉人疑似為前警大校長家屬，疑因不滿梁女雖為特考班出身，卻成績優異，才會眼紅檢舉。

梁女在去年12月25日遭校方勒令退學後，於今年1月2日提起申訴，並在2月5日再提請行政訴願。梁女在遺書中埋怨隊職官處理過程太過離譜，更無法理解為何第三人堅持要檢舉她。內部人士指，警大確實依程序召開訓育委員會，並由副校長召集相關委員及教師、學生代表開會，梁女的行為原本不至於嚴重到須承受退學處分，但由於有人主導決定，導致梁女事發後雖提出申訴，卻遭警大火速駁回，因此陷入無可救濟的困境。

警界人士感慨，警大作為治安幹部搖籃，處理攸關學生的重大權益剝奪，過程卻粗暴又不依照程序。案件發生後，梁女的同學們議論紛紛，隊部甚至多次下達封口令，校方對外也三緘其口，至今仍未對外說明案件始末，顯然有所隱情。