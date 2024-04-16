北京半馬涉造假風波　組委會開展調查

全國馬拉松紀錄保持者何杰周日（14日）在北京半程馬拉松比賽奪得男子組冠軍，惟3名非洲選手疑在最後數百米讓賽，予何杰後來居上衝線，引起造假爭議。有報道指，其中一名非洲選手承認讓何杰奪冠，因為對方是他的朋友。何杰則喊冤，稱不需要這個冠軍去證明自己。

周一（15日）有跑友分享何杰在某平台的500人粉絲群中回應爭議的截圖。何杰表示，上了賽場其職業素養不允許他退賽，他也不需要這個冠軍去證明自己。他認為不用過多和大家贅述，謝謝大家對他的理解支持；又稱現在收到很多不友好的評論和私信，讓他感到心寒和不解。有粉絲對何杰表示失望，他回覆則稱沒有忘記使命，自己也是此事的受害者，只知道從發槍那一刻起就要全力以赴對待比賽，做好自己。

涉事的3名非洲選手分別是來自肯尼亞的馬納蓋特（Willy Mnangat）、凱特爾（Robert Keter），以及來自埃塞俄比亞的海盧（Dejene Hailu）。其中在終點前疑揮手示意「放水」的馬納蓋特受訪時承認讓何杰勝出，又稱曾在無錫馬拉松中為他配速，但之後改變說法稱自己是領跑者。北京半程馬拉松賽事組委會周一發布公告，表示針對男子組比賽結果已成立專項調查組開展調查，調查處理結果將及時向社會公布。