罕見民告官　逾千村民起訴區政府未兌現扶持承諾

浙江省溫州市龍灣區五溪村一處灘塗被政府收回後，引發行政協議及行政賠償爭議，1,735名村民堅持起訴區政府未兌現扶持承諾。這場特殊的「民告官」案件於上周三（10日）開庭，庭審持續近3小時。審判長稱，合議庭已充分聽取各方意見，待合議庭認真評議後再作認定，並宣布休庭。

溫州市中級人民法院啟動該院最大的法庭審理，內媒周一（15日）引述庭審證據資料指，起因是龍灣區政府2008年發布《永興淺海灘塗海域使用權收回政策處理實施細則》，稱會扶持相關村級集體，包括建設鋼混結構的標準廠房補償，區政府建成廠房後由街道辦事處負責分配到相關村。惟2015年標準廠房建成驗收合格後，並未無償分配給各村委會，而是由溫州市永興標準廠房股份有限公司接手營運。

此案被告為龍灣區人民政府，原告為五溪村村民委員會和五溪村股份經濟合作社，村委會和合作社負責人不同意起訴，但逾半數村民以村集體名義提起訴訟後獲得立案。內媒指出，司法實踐中上述情況極少，這類案件在立案層面阻力重重，最終能走到庭審這一程序並不多見。