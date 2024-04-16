廣東提醒港澳車北上　勿駛出規定行駛範圍

自「港車北上」和「澳車北上」政策實施以來，港澳居民駕車前往內地遊玩熱情高漲，經港珠澳大橋珠海公路口岸入出境的客流車流屢創新高。廣東省公安廳交通管理局周二（16日）發文，提醒港澳車北上車主及駕駛者，嚴格遵守相關法律法規，不要駛出廣東省。

廣東交警提醒，港澳車主駕車進入廣東前，要認真學習內地道路交通安全相關法律法規；進入廣東後要安全文明駕駛；如遇道路交通問題，及時致電「110」或「122」。根據相關規定，臨時進入內地的香港機動車僅限在廣東省行政區域行駛，須懸掛香港機動車號牌，隨車攜帶機動車交通事故責任強制保險憑證。如有駕駛臨時進入內地的港車或澳車超出規定行駛範圍，相關部門一年內將不受理涉事車輛的新申請並注銷其所有備案。

此外，在臨時入境機動車牌證有效期內，車輛每次進入內地後在內地連續停留不得超過30天，每年在內地累計停留不得超過180天。如出現臨時入境內地超過停留天數限制且沒正當理由、超出行駛範圍等情況，港車北上或澳車北上的資格可被注銷，其後續申請將受到限制。