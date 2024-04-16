醫專女生被迫做早操心臟病發亡　傳輔導員阻急救

吉林省白城醫學高等專科學校一名患有先天性心臟疾病的女生，日前疑遭輔導員報復被迫做早操，期間突發心臟疾病死亡。家屬指控輔導員報復該女生並耽誤救治，又稱維權時遭警方打壓。校方周一（15日）回應稱，正配合市里相關部門積極調查，公安機關已介入處理。

據報道，涉事一年級生小趙去年考入白城醫學高等專科學校，主修醫學檢驗技術，並擔任班長一職。她在大一入學軍訓時，已向學校提供患有先天性心臟疾病的醫院證明，並獲准免於參加學校組織的體育活動。家屬稱，小趙今年清明節期間在輔導員宋某的暗示下，花費逾100元（人民幣，下同，約110港元）為其購買活魚，但因運輸問題送到時已死亡，引起宋某不滿，之後處處為難，小趙的班長職務亦被撤銷。小趙上周五（12日）在做早操時突發心臟疾病後死亡，家屬指控因宋某認定其心臟病證明是假的，故意讓她帶病做早操。

有該校知情學生透露，當時現場很多學生都學過急救課程，但小趙暈倒後輔導員阻止其他學生靠近施救，導致小趙錯過最佳救治時機，躺了半小時後由同學報案將其送院，但延至周日（14日）不治。小趙的嬸嬸王女士稱事發後校方曾向家屬表示可以提供10萬元（約11萬港元）賠償，但雙方在善後問題上始終未能達成一致。該校黨政辦工作人員回應則稱，家屬反映的送禮等環節並不屬實，宋某暫未回應媒體查詢。