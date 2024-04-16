內地未成年人犯罪數量增　近期4人判囚10至15年

內地近來對已滿12歲、未滿14歲未成年人殺人及重傷害犯罪追究刑事責任的討論，引發廣泛關注。最高人民法院周二（16日）公布，目前人民法院共審結此類案件4宗涉及4人，犯罪者介乎12至13歲，被依法判處10至15年有期徒刑。最高法強調，審判既要成為對失足未成年人懲戒處罰的公堂，又應作為挽救教育的課堂。

最高法發布了涉婦女兒童案件情況，指出未成年人違法犯罪形勢嚴峻，校園暴力問題不容忽視。近3年來，未成年人違法犯罪數量總體呈上升趨勢，2021年至去年人民法院共審結73,178宗未成年人犯罪案件，判處98,426名未成年人罪犯，佔同期全部刑事罪犯的2%至2.5%。三大問題尤為突出，包括侵害婦女兒童犯罪行為呈上升趨勢，涉網絡犯罪和家庭監護缺失問題突出。其中全國各級法院2002年至去年審結逾2.7萬宗拐賣婦孺犯罪案件，對約4.4萬名罪犯判刑，逾2.6萬人判囚5年以上，重刑率達61%；另審結51.1萬宗強姦犯罪案件，對50.8萬名罪犯判刑，18.7萬人判囚5年以上，重刑率達37%，均遠高於普通犯罪近15%的重刑適用率。

有關未成年人犯罪方面，最高法強調處罰上堅持寬容但不縱容，對於主觀惡性深、危害嚴重、特別是屢教不改的，該懲處的依法懲處，發揮警示教育作用，還被害人以公平，示社會以公道。在審理婚姻家事、侵權等案件時，最高法提出要注重加強監護責任和教育引導工作，引導父母依法履行監護職責；並應盡快改變對低齡未成年人專門矯治機構力量薄弱的局面，加快專門學校建設，逐步推動建立獨立的少年司法系統，讓實施了嚴重危害社會行為但尚未構成刑事犯罪的未成年人得到應有的矯治教育。