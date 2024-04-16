曾處理范冰冰偷逃稅案　省稅務局前局長侍鵬受查

中央紀委國家監委周一（15日）發布消息，國家稅務總局江蘇省稅務局前局長侍鵬涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委駐國家稅務總局紀檢監察組紀律審查和江蘇省監察委員會監察調查。他曾主持處置內地女星范冰冰偷逃稅案。

侍鵬出生於1963年1月，是江蘇宿遷人，早年從基層做起，1996年被任命為宿遷市地稅局副局長、市財政局黨組成員，3年後升任宿遷市地稅局局長，2003年又升任宿遷市副市長，之後同時擔任泗陽縣縣委書記、縣人大常委會主任職務。由於在泗陽縣主政時屢見政績，他2009年至2012年被任命為宿遷市委常委、市委政法委書記，隨後擔任市委副書記、市委黨校校長，2013年10月任江蘇省委政法委副書記（正廳級），2018年3月重回財稅系統，之後擔任國家稅務總局江蘇省稅務局局長。

當時剛上任數月的侍鵬即在國家稅務總局管轄下，主持處置了范冰冰重大偷逃稅案件。江蘇省稅務局最後依據有關規定，對范冰冰處以稅款、滯納金、罰款共計8億餘元人民幣（約8.8億港元），並在國家稅務總局責令下依法處分前無錫市地方稅務局局長等多人。侍鵬去年1月被任命為江蘇省政協經濟委員會副主任，但受查消息公布後，網站介紹已刪除其名。外界注意到，侍鵬受查或跟其在宿遷市任職經歷有關，曾先後與他共事的3名前宿遷市委書記仇和、張新實、繆瑞林亦分別被捕甚至判刑。