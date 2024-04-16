內地業主群聊現籌款訊息　警方籲慎防「愛心騙局」

有騙徒在小區業主群發送籌款訊息。

內地近期有小區業主群出現「愛心騙局」，有騙子假扮業主，通過各種方式獲取群內居民的信任，借機騙取錢財。多地公安官方微信發文緊急提醒業主5個「不要」，以免受騙。

內媒周一（15日）報道，近日某小區業主群內，有網名「雪」的「業主」發送籌款訊息稱，「孩子7歲，抗癌三年，目前情況非常緊急」、「鄰居們，打擾大家了，跪求大家救救孩子吧」。群裏不少好心鄰居紛紛捐款，但有細心的業主發現，「雪」在其他小區業主群裏也以鄰居身份發布籌款訊息，於是提出質疑。「雪」最初解釋這是親戚的孩子，幫忙擴散消息，後來其退出了業主群。物業管理方隨即報警，該案正在進一步偵辦。

近期多地業主群亦出現賣酒、賣奶粉等訊息，雖然銷售主體有所不同，但套路基本相同。多地公安近日陸續發文提醒小區業主，不要隨意掃描不明二維碼，不要輕信群內推銷內容，不要添加陌生微信號，不要加入陌生微信群，更不能隨意點擊不明連結，以免造成財產損失。此外，業主群管理者要承擔相應監督職責，一旦發現可疑人士或情況，及時妥善出面澄清、處理，將可疑人士踢出群聊。