推女僕跪式服務涉貶損婦女尊嚴　多間娛樂場所受罰

浙江省義烏市多家桌遊劇本、電競網吧因發布「女僕跪式服務」等低俗廣告營銷，沒有制定防止性騷擾的制度措施，導致一些女性從業人員遭受不法侵害。最高人民檢察院、全國總工會、全國婦聯周一（15日）聯合發布保障婦女兒童權益典型案例，披露了上述案件詳情。

義烏市人民檢察院去年3月辦理某宗性侵刑事案件中發現線索，並以行政公益訴訟立案辦理。 檢方查明，市內有多家電競劇本娛樂經營企業通過大眾傳播媒介發布「女僕助教陪玩」等廣告，宣傳下跪式端茶倒水、餵食、捏背、彎腰叫「歡迎主人回家」等僕式服務，貶低損害婦女人格尊嚴。部分企業提供遊戲助教陪玩等服務，未建立預防和制止性騷擾的相應制度措施，女性從業人員人身安全等合法權益易受不法侵害。

義烏市檢察院認為，上述行為違反了多部法例的相關規定，侵害婦女合法權益，損害社會公共利益。義烏市檢察院去年10月向多個部門製發訴前檢察建議，查處上述違法行為和相關企業並責令改正。市場監管部門隨即開展侵害婦女權益等網絡低俗廣告專項整治，文旅部門另會同公安、婦聯等單位約談4家企業，責令停止相關違規經營活動，對遊戲助教陪玩類服務指導建立預防和制止性騷擾制度措施。公安機關開展治安管理專項行動，取締整治劇本娛樂場所提供外出宴席陪酒等行為。