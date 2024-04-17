清潔工深圳機場墮斃　應急局建議處罰責任單位

廣東省深圳寶安國際機場衞星廳今年1月24日發生一宗高處墮下事故，造成1人死亡，事故調查報告近日公布。內媒周二（16日）報道，相關單位明知涉事員工患有心臟病，且近期兩次入院治療，但仍安排其從事高處作業，報告建議對有關責任人員和責任單位作出行政處罰。

深圳市寶安區應急管理局本月8日公布《深圳市碧雅麗清潔服務有限公司「1·24」一般高處墜落事故調查報告》，指事故造成直接經濟損失128.4萬元人民幣（約141萬港元）。調查組認定，該事故是一宗因人員違規操作、生產經營單位及主要負責人安全管理不到位而導致的一般生產安全責任事故。

碧雅麗公司當時組織4組人員進行清洗玻璃幕牆作業，但羅某突然從第四階鋼結構橫樑上身體向後方倒下，期間頸部撞到涉事幕牆第二階鋼結構橫樑上，滾落至4.24米下地面，不排除與其自身疾病發作有關。由於該公司落實安全生產主體責任、對高處作業的風險辨識不到位等，報告建議由深圳市寶安區應急管理局依法處理碧雅麗公司及其主要負責人林某宏、負責衞星廳安全生產工作的萬物空港公司及其項目負責人黃某。