以緬甸茶冒充高山茶參賽獲獎再牟利　3人捱告

高山茶葉有限公司的茶葉曾在茶葉比賽中獲獎。

台灣嘉義地檢署早前發現一間茶葉公司5年前開始，持續購入緬甸茶葉，並假冒成阿里山產區生產的高山茶出售，獲利上百萬元（新台幣，下同），更在多項比賽中屢斬獲多個獎項。地檢署周一（15日）偵結案件後，已對3名涉事負責人提起公訴。

高山茶葉有限公司李姓女負責人與許姓丈夫自2019年12月起，以每0.6公斤560元（約135港元）的價格，向緬甸一間茶場購買846公斤緬甸茶葉並進口至台灣。2020年3月至去年8月間，他們將緬甸茶葉冒充成台灣茶，以直接分裝假冒或攙混台茶後分裝方式對外出售，期間更參加梅山鄉農會、阿里山農會等機構舉辦的冬茶比賽，獲得青心烏龍優等、優良獎、頭等獎等獎項，再販售比賽茶禮盒牟利。

地檢署另發現，涉事公司2021年曾因茶行部分緬甸茶葉存放在大陸無法直接來台，通過尋求一名黃姓男子協助報關，提供不實產地證明，改以越南茶名義進口。李女、許男及黃男分別涉犯販賣虛偽標示商品、詐欺取財、行使業務登載不實文書等罪名，已被起訴。地檢署表示，將聯同有關部門整合平台和檢驗茶葉等機制，以打擊不法混茶犯罪行為，阻絕劣質境外茶葉流入市面。