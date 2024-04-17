三星堆博物館公布新規　未經許可不得館內直播

位於四川省的三星堆博物館周日（14日）透過微信公眾號發布參觀須知，提到任何社會機構及個人未經許可，不得在館內進行講學、表演、採訪、商業性拍攝、自媒體直播、錄播等行為，同時不得放飛無人機、穿越機、航空模型飛行器、風箏、氣球等。

上述參觀須知強調，有關安排是為營造三星堆博物館園區安全、文明、有序的良好觀展環境，確保觀眾安全、文物安全、館舍安全。其中主要禁止行為包括禁止動物帶館，持證導盲犬例外；禁止攜帶管制刀具以及易燃、易爆、有毒、有害等危害人身和文物安全的物品；禁止攜各種滑冰鞋、滑板車、能自主騎行的兒童車以及各類電動車入館，殘疾人士專用電動車除外。館區內禁止攬客、兜售、乞討、賣藝、拉橫幅，禁止散發、懸掛、張貼廣告以及其他違背公序良俗的行為；禁止音響外放、長時間佔用公共設施及公共空間等影響其他觀眾觀展的行為，禁止追逐打鬧、大聲喧嘩、攀爬躺臥等不文明行為。

館區亦禁止亂扔垃圾、隨地吐痰、亂刻亂畫，禁止搭建使用天幕、帳篷、吊床、地墊、生火器具等露營用品；禁止觸摸展品、壁畫及相關展覽設備；禁止展廳內使用閃光燈、三腳架、自拍杆、激光筆；禁止擠壓、拍打玻璃展櫃；禁止隨意挪用、觸動消防設施、器材。室內禁止吸煙，非餐飲區禁止飲食；並嚴禁在螺旋樓梯上玩耍、奔跑，推行輪椅、嬰兒車等應使用升降機。