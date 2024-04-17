風雹洪澇逾6千人受災 1人遭雷擊死亡

江西省多地周二（16日）再出現暴雨、雷電、大風等強對流天氣，該省氣象局當晚啟動重大氣象災害（暴雨）四級應急響應。據江西省防汛抗旱指揮部消息，截至周二下午4時30分，當日開始的風雹洪澇災害共造成湖口縣、上栗縣、宜春市袁州區、豐城市、樟樹市、高安市、婺源縣7個縣市區6,221人受災，撫州市樂安縣1人因雷擊死亡。

據統計，江西全省緊急避險疏散88人，緊急疏散安置27人，農作物受災面積1,000公頃、絕收15公頃，107戶150間房屋有不同程度損壞，直接經濟損失1,283萬元人民幣（約1,400萬港元）。周二晚上10時，江西全省重點江河水位均在警戒水位以下，省調度大中型水庫水位均在汛限以下。

江西多地周一（15日）晚至周二清晨出現冰雹，最大直徑約5厘米。撫州東鄉周二上午出現短時強降雨、雷暴大風等強對流天氣，大風吹倒大樹，折斷樹枝。據氣象部門監測，當日上午10時20分左右，撫州東鄉出現每秒35.9米的12級雷雨大風，打破同日上午9時至10時剛創下每秒30米的當地最大陣風紀錄。據中央氣象台周三（17日）消息，預計未來3天，湖北、湖南、江西、浙江、福建、廣西等地有暴雨災害風險，局部地區強降雨和持續降雨可能引發次生災害及強對流天氣危害。