內地部署治理足壇「假賭黑」　推進與港機構合作

江蘇省體育局網站周二（16日）發消息稱，國家體育總局上月已印發《關於〈治理足球行業「假賭黑」工作方案〉的通知》，內容提出，學習借鑑巴西整治足球腐敗經驗做法，全面加強「假賭黑」治理。

上述方案已經國務院推進足球改革發展工作專班會議審議通過，國家體育總局在工作措施中提出，要提高治理足球行業「假賭黑」工作水平，多措並舉、多管齊下，形成綜合治理合力，系統化、全方面推進相關治理工作。關於加強預警監測，工作方案提出與國際知名體育數據公司合作，利用科技、大數據手段，實時監測足球比賽，對假球、賭球等實施監督預警，切實提升預警識別假球、賭球的能力；並推進與香港有關機構交流合作，學習借鑑打擊非法博彩、賽事操控等方面實踐與經驗，結合足球實際，探索預警和監測新模式，提升假球、賭球治理水平。

針對加強查處懲治工作，國家體育總局提出對於利用足球賽事從事賭博活動等違法犯罪行為，一經發現及時通報公安機關依法查處。對於球賽中參與「假賭黑」，根據管理權限和規定，移交相關紀檢監察部門處理。教練、裁判、球員代理人等從業人員如參與「假賭黑」，除禁止從事任何在中國足協管理下與足球運動有關活動外，亦取消其從業資格。