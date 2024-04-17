內地工程船沉沒25死事故　4責任人最高判囚10年

前年7月颱風「暹芭」吹襲廣東等地期間，內地工程船「福景001」在廣東陽江海域沉沒，造成船上25人死亡、1人失蹤。中國海事局去年發布事故調查報告，指事件存在謊報在船人數和不按要求撤離，對多名責任人追究刑責。廣東省陽西縣人民法院一審公開宣判，4名被告分別判囚5年半至10年。

被告許軍是福景001的實際控制人，被告吳建亮、楊海、初乃濤是該船的高級管理人員。法院經審理查明，前年6月30日上午8時，福景001到達陽江No.2大型船舶候潮防颱錨地避風。翌月2日受暹芭影響，福景001出現斷錨、走錨現象，並有人受傷，後被颱風吹走無法控制，撞上陽西縣沙扒風電場風機樁，造成多人傷亡、失蹤的重大事故。海事局事故調查報告認定，相關企業及船舶未按要求撤離人員，謊報留船人數，船舶走錨後未及時請求幫助，造成重大傷亡的風災事故，許軍和船舶管理公司負直接責任。事發後福景001所屬公司與被害人家屬達成和解賠償協議，並支付了賠償金。

法院認為，福景001避風期間，許軍等人明知存在重大事故隱患而不排除，仍強令、組織他人冒險作業，謊報留船人數，未及時組織救援，情節特別惡劣，其行為已構成強令、組織他人違章冒險作業罪。根據各被告的犯罪事實、性質、情節、對社會的危害程度以及認罪態度，法院以強令、組織他人違章冒險作業罪判處許軍有期徒刑10年，其餘3名被告分別被判處有期徒刑5年半至7年。