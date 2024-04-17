紹爾茨結束訪華行程　達成多項合作共識

德國總理紹爾茨周二（16日）結束為期3天的訪華行程，中國外交部發言人林劍周三（17日）在例行記者會上表示，此訪期間兩國達成多項合作共識，包括對話機制層面、務實合作層面以及人文交流層面。中方願與德方一道，以高品質合作應對全球挑戰，以高水平交流深化彼此互信，增進兩國人民福祉，共同為世界和平穩定與發展繁榮作出積極貢獻。

林劍表示，中德雙方同意啟動中德氣候變化與綠色轉型的對話合作機制，將於6月舉行機制的首次高級別對話，建立中德工業減碳工作組。雙方還將共同落實《中德農業合作行動計劃（2024-2028）》，年內舉行第十屆中德農業周；將在中德關於加強國際發展合作的三年行動計劃框架下，推動包括在非洲開展農業領域的三方合作，在亞洲開展再生能源聯合培訓等務實項目合作。中方同意解除對德國牛肉、蘋果的輸華限制，雙方亦將加強旅遊、青年的交流合作，一致同意擴大中德客運、貨運、航權安排。

隨紹爾茨訪華的德國經濟代表團周二在北京人民大會堂獲中國官員接見，雙方討論深化中德經貿合作等問題。德經濟代表團團長布蘭特納表示，看好中國經濟前景，願不斷深化德中經貿合作，促進互利共贏；中方則歡迎德企擴大在華投資。