內地五一假期火車票開售　歐洲旅行團量恢復至疫情前

現在距離五一長假僅剩兩周，周三（17日）起旅客可購買假期首日的火車票。從整體預訂情況看，北京、上海、重慶、杭州、成都、南京、西安、武漢、廣州、長沙是假期十大熱門旅遊目的地。中國鐵路12306官網顯示，本月30日由北京出發到重慶、杭州、武漢、西安、南京等地的車票幾乎售罄。

今年五一假期為下月1日至5日，共5天。攜程研究院報告顯示，五一假期旅遊熱度在去年高位基礎上穩中有增，熱門景區人山人海的景象即將再現。與清明假期中短途旅行不同，五一將以中長線旅遊為主，國內長途遊訂單佔56%。數據亦顯示，五一假期縣域市場酒店訂單同比增長68%、景區門票訂單同比增長151%。福建平潭、廣西陽朔、浙江安吉、江西婺源、浙江淳安、河北正定、雲南景洪、浙江德清、雲南香格里拉、甘肅敦煌等是熱門的縣域旅遊目的地。

出境遊方面，多家旅遊平台預計五一假期旅客量有望創下新高。去哪兒數據顯示本月6日起，五一熱門城市機票單日預訂量已超過去年同期。春秋旅遊的報告指出，五一出境遊預訂人次同比增長近兩倍，尤其是歐洲長線團，4至5月期間的團量基本恢復到2019年疫情前。攜程簽證數據也顯示，五一出境遊簽證自2月下旬開始增長明顯，春節後一周環比上漲逾三倍；並以每周50%的增速上升。五一假期辦簽人數同比增長逾三成，辦簽交易額已超過2019年同期；熱門出境遊國家包括日本、南韓、美國、澳洲、英國、越南、加拿大、新西蘭等。