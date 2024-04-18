研究生攀珠峰身亡　出事後保險公司拒絕救援

上海復旦大學一名26歲研究生魯文今年2月在尼泊爾前往珠穆朗瑪峰大本營，詎料在回程路上出現高原反應等意外情況，其後不治身亡。他出發前曾購買保險，但在意外發生後，保險公司拒絕安排直升機救援，理由是其購買的產品保障區域不包含尼泊爾。

魯文於2月6日開始登山，至2月11日出現不適，翌日情況突然惡化。在安排直升機救援的請求遭到拒絕後，魯文同行友人計劃直接與直升機救援公司聯繫，期間由於語言不通等問題，救援工作未能及時展開，直到2月13日直升機才終於起飛。然而，由於當時山上已經起霧，直升機無法降落，只能返航翌日再來，魯文最終在2月14日失救死去。

涉事保險公司在保險單確實有明確列出保障區域不包括尼泊爾，但該份保單直到魯文出發當日才發送至他的手機。對於家屬質疑在購買保險的手機App上沒有提示尼泊爾不在保障範圍內，保險公司客服人員表示，目前產品介紹未能完整顯示，購買後保單承保地區上列出不含尼泊爾，購買後可以查看保單。魯文父親魯懷敏表示，他將用餘生為兒子的死討一個說法，同時計劃用自己為兒子存的錢成立基金，專門為遇到危難需要救援的登山客先行墊付救援費用。