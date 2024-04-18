搭建仿冒政府網站　3人非法獲利20多萬元人民幣

湖北省武漢市江岸區人民檢察院近日公布，該院日前承辦一宗非法利用資訊網絡案，3名涉案人員搭建仿冒政府網站，專門提供假冒證書查驗服務，累計導入假證訊息5,051條，非法獲利20多萬元人民幣（約21.6萬港元），因犯非法利用資訊網絡罪，被法院判處有期徒刑7個月，併處罰金。

武漢市人力資源和社會安全局工作人員最初發現有網站並非武漢市人社局下屬網站，卻自稱武漢市人事人才服務網。經調查，發現有人疑似非法冒用武漢市人社局專業技術人員管理處的名義，提供虛假的職稱網絡查詢驗證服務。武漢市公安局江岸區分局塔子湖街派出所對此案予以立案偵查，於去年7月在南平市將疑犯吳某逮捕，另兩名疑犯潘某、宋某亦相繼落網。

吳某交代，證書資訊是「上線」透過網絡發來的。起初他不願承認知道這些證書是偽造，亦稱不知道這些證書為甚麼在政府網站上查詢不到。隨着警方調查深入，他才改口承認知道這些證書是假的。根據涉案網站後台數據庫訊息，警方與多名假證持有者取得聯繫，其中部分短暫了解警方來意後，便匆匆掛斷電話，有的則聲稱不知道自己辦有假證。