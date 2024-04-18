蓮塘口岸開通至今　累計出入境人次破2000萬

深港間最新建成的客貨運綜合陸路口岸蓮塘/香園圍口岸自2023年全面開通以來，截至周二（16日）上午8時，已累計查驗出入境人員超2,000萬人次、出入境私家車35萬輛次。自2020年8月26日蓮塘口岸開通貨檢至今，累計查驗出入境貨車153萬輛次。

深圳出入境邊防檢查總站蓮塘邊檢站周三（17日）指，自正式通關至今，該站查驗出入境人員滿1,000萬人次用時276天，第二個1,000萬人次僅用時160天。今年以來，蓮塘邊檢站日均查驗出入境人員6.5萬人次，同比大幅增長62.5%，單日查驗人員數量已七度創新高，今年4月14日達到最高的9.5萬人次，是口岸設計流量每天3萬人次的3.1倍。

為更好地便利人員出入境，蓮塘邊檢站不斷優化客流高峰疏導措施，實施客流高峰「兩公布一提示」，即公布交通流預判和分流繞行預案、公布道路危險路段和事故多發點段、提示節日期間交通安全事項，以及車輛一站式查驗、中國公民出入境通關排隊不超過30分鐘、藍色提示線、手持式移動查驗終端、為特殊群體提供通關便利和幫扶救助等服務舉措。