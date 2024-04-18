重慶市民換新燃氣錶後用量異常暴增　四川同出問題

不少重慶市民近日反映家中燃氣計量有誤、燃氣費用暴增等問題，市政府新聞辦已成立聯合調查組進駐涉事燃氣企業調查。四川省多個城市的居民亦反映類似情況，其中成都多個區的網民關於燃氣計費異常的投訴超過20宗，多反映更換新燃氣錶後，在使用習慣未有太大變化下，燃氣錶顯示的用氣量大增。

成都市郫都區一名業主周日（14日）表示，從去年開始成都燃氣換了新錶後，燃氣使用量暴增，其通過成都燃氣微網廳查詢到家裏前年全年燃氣使用量為287立方米，去年換新錶後，全年用氣量為445立方米，到今年僅1至4月的用氣量就高達595立方米。郫都區網絡理政辦回應稱，已責令責任單位調查和處理，可能需要一段時間，待責任單位處理完畢後，將及時公布結果。

除成都外，四川南充、內江、自貢、綿陽、資陽、德陽、廣安等地也有網民反映類似情況。重慶市政府副秘書長全偉上周六（13日）形容燃氣收費問題關乎廣大市民的切身利益，對於調查中發現的違法違紀行為將嚴肅查處、絕不姑息，調查結果將及時公布，以實際行動維護市民合法權益，創造更公平、透明、有序的燃氣市場環境。